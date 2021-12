Jacqueline, Roel en Addy wachten op een operatie: ‘Als ik uit bed kom, liefst meteen weer terugkruipen’

Het Brabantse CDA wil verjongen: ‘We staan niet bekend als fris en fruitig, maar zijn goed bezig’

DEN BOSCH/BREDA - Elf lokale CDA-lijsttrekkers in Brabant slaan de handen ineen voor een gezamenlijke campagne richting de verkiezingen in maart. Opmerkelijk, want die verkiezingen draaien toch echt om de gemeenteraad, niet om de provincie. Het grote doel: de christendemocraten een jonger, frisser en progressiever gezicht geven.

28 november