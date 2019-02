Jac Verschueren vertrekt bij SKPOEL

video Opruimen afgebrande Vlaamse schuur in Et­ten-Leur begint: ‘Hoge Neer herrijst als een feniks uit de as’

21 februari ETTEN-LEUR - De slopers kunnen vooruit in Etten-Leur. Donderdag in alle vroegte zijn ze begonnen met het opruimen van de brokstukken die overgebleven zijn nadat een verwoestende brand begin deze maand de monumentale Vlaamse schuur aan de Hoge Neerstraat in de as legde.