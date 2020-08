Jaarmarkt Etten-Leur gaat definitief niet door

De boosdoener is uiteraard het coronavirus en dat is een zware domper voor Arto Laros Entertainment dat sinds 2011 de organisatie op zich nam. ,,De jaarmarkt in het centrum is altijd een mooie afsluiting van het seizoen, dat er nu eigenlijk toch al niet is. Het is een van de grootste evenementen van Etten-Leur en er komen altijd drommen mensen op af. Niet alleen uit de regio maar ook uit België en van boven de rivieren" zegt Laros. ,,Het doet zeer om 't niet te doen."