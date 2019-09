Jaarmarkt Etten-Leur bestaat dit jaar uit lekker eten, veel kramen en slecht weer

Het is zo rond de klok van half vier, de Jaarmarkt is nog anderhalf uur open. De trekkers staan nog te pronken op de Markt, op de draaimolen verderop zitten nog een handjevol kinderen, de karaokewedstrijd in Sjans aan de Bisschopsmolenstraat is nog in volle gang. Het enige dat tegenvalt is het publiek op de Jaarmarkt zelf. De regen plaagt de terrasgangers weg, beweging tussen de kraampjes is er ook maar weinig. Iedereen schuilt onder een zeil of marcheert onder de paraplu weg. Een deel van de kraamhouders besluit dan ook maar om alvast de spullen in te pakken en de Jaarmarkt eerder te verlaten.