IVN wapent zich op eigen houtje tegen jeukrups - om andere rupsen te sparen

Dat is mogelijk dankzij een gift van de lokale afdeling van JCI (Junior Chamber International), vertelt IVN-woordvoerster Irmgard Hemmerlé. Die overhandigde afgelopen weekend een cheque van 1500 euro. Dat geld wil de plaatselijke IVN-tak gebruiken om onder meer nestkastjes en vlindervriendelijk bloemzaad in te kopen, waarmee je de eikenprocessierups ook kunt bestrijden.

De gemeente Etten-Leur zette daarvoor dit en vorig jaar het middel Xentari in: een bacteriepreparaat waarmee meer gemeenten grote successen hebben geboekt in de strijd tegen de jeukrups. Het addertje onder het gras? De gebruikte bacterie doodt niet alleen de eikenprocessierupsen in behandelde bomen, maar ook alle andere rupsensoorten die daar toevallig wonen.