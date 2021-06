IVN Dintel- en Marklanden mikt op activiteiten vanaf september: ‘It giet oan’

Deze IVN-tak heette tot voor kort ‘IVN Etten-Leur en omstreken’ en ontfermt zich over de gemeentes Etten-Leur, Moerdijk en Halderberge. In normale tijden organiseert de vereniging onder meer lezingen, natuurwandelingen en excursies in en rond dit gebied. Maar in het voorjaar van 2020 werden alle groepsactiviteiten vanwege de coronapandemie stilgelegd.

‘It giet oan’

Nu ziet IVN weer mogelijkheden om een herstart voor te bereiden, zo meldt de club in een nieuwbrief: “It Giet Oan!” zouden de Friezen zeggen (en de Brabanders “We goan wir beginnu!”), maar in september gaan wij in ieder geval van start met het organiseren van Natuuractiviteiten buiten!” Een definitief programma voor dit najaar ligt er nog niet, ideeën zijn er al wel. ‘Er zijn al plannen gemaakt voor de organisatie van evenementen zoals Fête de La Nature in september. Maar het belangrijkste is, we kunnen weer samen genieten van de natuur om ons heen. Daar krijgen wij en hopelijk u ook, weer nieuwe energie van.’