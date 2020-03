Italië op slot door corona, maar deze transporteur heeft het extra druk

Buurt kritisch over verkeer rond nieuwbouw Klooster­vel­den

10 maart ETTEN-LEUR - Mensen die in de buurt van de Kloostervelden in Etten-Leur wonen, maken zich zorgen over de verkeersdrukte in hun wijk als daar straks zeker 135 woningen worden gebouwd. Twee omwonenden legden maandagavond aan de gemeenteraad uit waarom zij problemen voorzien.