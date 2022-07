Islam maakte ander mens van jongerenwerker Maurice de Wit: ‘Die vaste regels zouden heel goed zijn voor jongeren’

Wolken stoom en dieseldamp: Rien van Osch deed de poorten weer eens open in Et­ten-Leur

ETTEN-LEUR - Glimmend staan buiten de stoomtractoren te pronken of rijden wolken uitstotend rond. Binnen staan motoren te draaien en is het heet. Welkom in het Van Osch Museum waar techneuten hun hart op kunnen halen.

17 juli