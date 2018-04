Isé uit Etten-Leur kikkert op van haar rol als ambassadeur bij Opkikker

Volledig scherm Ise is officieel Ambassadeur van de Stichting Opkikker © Wim van den Broek

Zaterdag in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem was het de beurt aan Isé. Thuis vertelt ze een dag later over de bijzondere gebeurtenis. ,,Samen met papa en mama en mijn broer Thijmen hebben we eerst de hele dag rondgelopen in het museum. Aan het eind was een groot feest voor iedereen van Opkikker. Daar werd ik naar voren geroepen. Een mevrouw van de stichting gaf me een diploma en een speciale medaille. Heel leuk.''

Buisjes

Isé heeft vanaf haar eerste levensjaar last van oorontstekingen. Omdat haar buis van Eustachius niet goed werkt, komt er van tijd tot tijd slijmvlies in haar oor. De druk op haar oren valt weg te nemen met trommelvliesbuisjes. ,,Daar ben ik tien keer aan geopereerd'', zegt Isé ferm. Toch wil ze daar geen probleem van maken. ,,Toen ik gisteren om me heen keek, zag ik genoeg kinderen, die het veel slechter hebben dan ik'', relativeert ze haar eigen aandoening, waarvan moeilijk te zeggen is of het ooit over gaat.

Moeder Barbara valt haar bij. ,,Het zijn steeds dagopnames. Daarna moet ze het twee weekjes rustig aan doen. Zwemmen met oordopjes in. Vervelend, maar ze slaat er zich goed doorheen.''

Beauty-kuurtje

Haar vrolijke karakter viel op bij de verpleegkundigen in het ziekenhuis, die Isé aanmelden voor een Opkikkerdagje. Eind 2016 mocht het gezin op kosten van de stichting voor een verwendag naar De Eemhof in Flevoland. Rondrijden in een limousine, een beauty-kuurtje en met een oude schoolbus op stap. Isé vond alles prachtig, maar ook het contact met andere, zieke kinderen. ,,Ik kan nog zo veel. Zit gewoon op hockey bij HCEL en op de dansschool van Nicole van Twist. Om meer kinderen met hun familie naar de verwendag te kunnen laten gaan, heeft de stichting geld nodig. Daar wil ik best een actie voor op touw zetten.''

Gebroeders Ko