Isabella (10) is de nieuwe jeugdburgemeester van Etten-Leur: ‘Dit is pas girl power’

Isabella neemt het stokje over van Danu Acs, die twee jaar de functie mocht bekleden in verband met het gebrek aan activiteiten door corona. Danu zat, samen met burgemeester Miranda de Vries, in de commissie om een opvolger te kiezen. ,,Het was geen makkelijke keuze. We hebben gesprekken gevoerd met drie kandidaten, toevallig allemaal stoere meisjes. Ze hadden allemaal heel goede ideeën over wat ze willen voor Etten-Leur.”

Op school hoorde Isabella dat er een nieuwe jeugdburgemeester gezocht werd. ,,Ik dacht: nu moet ik mijn kans grijpen ook”, vertelt ze. Woensdagmiddag had ze haar laatste sollicitatieronde. ,,Ik had heel veel kriebels. Toen ze belden dat ik het geworden was, gilde ik heel hard van blijdschap.”

Armoede

De doorslaggevende factor was het mooie doel dat de 10-jarige Isabella heeft: het helpen van kinderen die opgroeien in armoede. Zo vindt ze dat alle kinderen op een sport moeten kunnen, ook als ze het financieel moeilijk hebben. ,,Dat zijn er best veel”, vertelt de kersverse jeugdburgemeester. ,,Een kindje in mijn klas leeft in armoede. Die vertelt bijvoorbeeld dat ze het niet kan betalen om naar de Efteling te gaan, of dat ze vaak hagelslag in plaats van kaas op brood eten omdat dat goedkoper is.”

Daarnaast vindt ze meer groen in de wijken belangrijk en staan veiligheid in de vorm van meer zebrapaden en hekken rondom speeltuintjes ook hoog op haar lijst.

Betrokkenheid

Met de keuze van zijn opvolger is Danu tevreden: ,,Ze kon goed uit haar woorden komen en had een goede stem”, verklaart hij. Wat hij haar wil meegeven? ,,Geniet ervan, de tijd gaat snel.”

