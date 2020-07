Is dit dé oplossing om weer met vrienden naar een voetbalwedstrijd te kunnen?

interview Directeur Nieuwe Nobelaer: ‘Ik heb wakker gelegen van geld én de veiligheid’

9:47 ETTEN-LEUR - Eerst sloot in maart het theater de deuren, toen stopte de cultuureducatie, daarna moest zelfs de bibliotheek dicht. Toch werd het deze lente nooit helemaal stil in de Nieuwe Nobelaer. ,,Voor mijn gevoel zijn we niet één dag echt dicht geweest”, zegt directeur Hilda Vliegenthart.