Inwoners informeren: je doet het ook nooit goed

Duurdere energiere­ke­ning bittere pil voor veel huurders: 'Elke extra euro is er een’

7 oktober ZEVENBERGEN - De energierekening wordt duurder en duurder. Voor veel huurders is dat een bittere pil, weten woningcorporaties die zich zorgen maken over de stijgende gasprijs. ,,Elke extra euro is er een.”