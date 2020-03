Inwoners Etten-Leur en Bergen op Zoom besmet met coronavirus

Burgemeester Miranda de Vries meldt op Twitter dat zij is geïnformeerd door GGD West-Brabant. De inwoner van haar gemeente wordt behandeld in een ziekenhuis.

In een brief aan raadsleden in Bergen op Zoom, die in handen is van deze krant, staat dat een inwoner van die gemeente eveneens positief heeft getest. Die persoon zit in thuisisolatie. De GGD voert inmiddels een contactonderzoek uit.