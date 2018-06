Internos is los met viering jubileum

ETTEN-LEUR - Eerst schalde gistermorgen op het door Michel Gottmer bespeelde carillon het clublied van Internos een paar keer over de Etten-Leurse weekmarkt. Het was de officiële aanloop naar de eerste jubileumactiviteiten die op het sportpark onder de vlag van NAC een vervolg kregen met activiteiten voor 60-plussers en de jeugd.

De komst van NAC voor het jaarlijkse walking footballtoernooi sluit perfect aan op de door Internos al voor het jubileumjaar ingeslagen weg. De voetbalclub wil 60-plussers in beweging houden en is daarom in 2017 gestart met het spelletje dat door de aanpassing van de regels gemakkelijk uitvoerbaar is voor de oudjes.

Zeven

,,Old Stars noemen we die kerels'', zegt Marieke Akkermans over het maatschappelijk project van NAC dat er in 2016 op aandringen van Bredase ouderenorganisaties is gekomen. ,,Mannen klaagden dat er te veel activiteiten voor vrouwen waren. Dit is daarop het antwoord. Inmiddels werken we met zeven amateurclubs samen. Met Internos dus ook. Ouderen kunnen daar elke woensdag tussen 11.00 en 13.00 uur terecht''.

Fanatiek

Hoewel plezier voorop staat, gaat het er soms toch fanatiek aan toe. Dat blijkt wel als spelers van het Leidschendamse SEV mopperen dat tegenstander ADO heeft gescoord nadat door een centraal fluitsignaal de wedstrijd is beëindigd. De treffer die de scheidsrechter toch goedkeurt, wordt achter de burelen alsnog geschrapt waardoor het 0-0 blijft.

Te oud

De bijna 72-jarige Wim van den Bemt, al vanaf zijn twaalfde lid van Internos, kan er om lachen als hij dat een paar uur voor de afsluitende barbecue hoort. De oud-voorzitter onder wiens leiding de club in de jaren negentig verhuisde van De Lage Banken naar de Grauwe Polder, bekent eerlijk dat hij niet zo gecharmeerd is van walking football.

,,Ik loop liever zelf dagelijks een paar kilometer. Hier ben ik toch echt iets te oud voor, maar ik ben wel blij dat Internos walking football in huis heeft. Al is het alleen maar om de club die in betere tijden zo'n 1200 leden had, weer te zien groeien. Inmiddels zitten we weer ruim boven de 800. Komt ook door de invoering van het pupillenvoetbal op woensdagmiddag en de voetbaltuin voor 2 tot 4-jarigen op zaterdagochtend. Het gaat er ons vooral om dat oudere leden met hun kinderen deze kant op komen. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen'', vindt Van den Bemt die als wedstrijdsecretaris op zaterdag en in andere functies nog altijd zo'n veertig uur per week op het sportpark is.

Alles meegemaakt

,,Internos is mijn lust en mijn leven. Vanaf het 25-jarig bestaan heb ik alle jubilea meegemaakt. De club laat me geen dag los. Met veel mensen heb ik mindere, maar ook mooie tijden meegemaakt. Rond zo'n jubileum worden die momenten altijd weer opgehaald'', vervolgt Van den Bemt.