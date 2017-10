Intensievere controles op parkeren in gebied rond Wilhelminalaan Etten-Leur

In de weekeinden zijn er vooral aan het begin van de avonden problemen. Dat is op de drukste momenten bij het aan de Wilhelminalaan gevestigde Grieks restaurant Orestis dat over vijf eigen parkeerplekken beschikt. Er zitten nog meer ondernemers in de straat. Bij de wat verderop gelegen coffeeshop rijden auto's voortdurend af en aan.

,,In het slechtste geval kan ik bij thuiskomst nergens een parkeerplaats vinden, terwijl ik daar wel recht op heb. Dat is al een paar keer voorgekomen'', zegt een omwonende die de overlast beu is.

Ingrijpend gewijzigd

Begin dit jaar is het parkeren in en rond het Ettense centrum door de invoering van een nieuw systeem met blauwe zones en parkeervergunningen ingrijpend gewijzigd. De Wilhelminastraat is onderdeel van de blauwe zone, maar in de nabij gelegen Poelsstraat mogen alleen maar auto's staan met een bewoners- of bezoekersvergunning. Maar volgens omwonenden gaat het in de praktijk anders en laten ook mensen zonder vergunning hun auto daar regelmatig achter.

Volgens de gemeente is het door de digitalisering van het vergunningensysteem niet direct zichtbaar of een auto daar dan wel of niet thuis hoort. Er ligt geen kaart of ander bewijs achter de voorruit. Alleen de BOA's kunnen in hun systeem zien of er aan de betreffende auto een vergunning is gekoppeld. ,,Daar gaan we de komende periode dan ook intensiever op letten'', zegt een woordvoerder van de gemeente.

'Optelsom van genomen maatregelen'

Eigenaar Michel Moultsidis van het Griekse restaurant dat al vijftien jaar is gevestigd aan de Wilhelminalaan, vindt het niet terecht dat er alleen naar zijn bedrijf wordt gewezen. Maar het komt voor hem ook weer niet als een verrassing dat het nieuwe parkeerregime tot problemen leidt. ,,Het is een optelsom van de genomen maatregelen. Controles zijn een onderdeel van dat nieuwe beleid. Ik vermoed dat de mensen die dat moeten er nog een zware kluif aan krijgen om te achterhalen welke auto's zich wel of niet in het gebied mogen bevinden.''