ING sluit kantoor Etten-Leur, nog geen ondernemer om servicepunt te runnen

ETTEN-LEUR - De ING sluit het kantoor aan de Valpoort in Etten-Leur komende vrijdag definitief en biedt voorlopig geen alternatief in de vorm van een servicepunt.

Het kantoor was al dicht vanwege corona, maar sluit het kantoor definitief vanwege de ‘echt heel lage’ bezoekersaantallen, zegt woordvoerster Karin van der Pol. Daarnaast spelen veranderende klantbehoeften een rol. ,,Veel mensen komen alleen nog voor grote financiële handelingen zoals de hypotheek naar een kantoor.”

,,Kleine handelingen, zoals het ophalen van een pasje, gebeuren vaak in combinatie met geldopname. Wat dat laatste betreft zitten we in een overgangsjaar naar de Geldmaat, de nieuwe automaat van Rabo, ABN/AMRO en ING tezamen.”

ING heeft geen ondernemer kunnen vinden om servicepunt te runnen

Het liefst had ING gezien dat vanaf vrijdag 24 april een servicepunt geopend had kunnen worden. Maar: ,,Dat is helaas niet gelukt. We hebben nog geen ondernemer gevonden die gecertificeerd is om zo'n punt te runnen.”

ING-klanten wordt geadviseerd hun vragen telefonisch te stellen of bij de kantoren Breda en Roosendaal aan te kloppen. ‘Geen ideale situatie', geeft de woordvoerster toe. ,,Het sluiten van kantoren uitstellen, kan vaak niet vanwege huurcontracten. Het pand aan Valpoort is niet ons eigendom, we huren dat.”

Volledig scherm Archieffoto van de KBO's van Etten en Leur. Rechts Jan van Iersel (links toenmalig wethouder Martin van der Bijl en KBO-Etten voorzitter Jack Oomen). © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Jan van Iersel, voorzitter KBO Leur, vindt het ‘een schandalige gang van zaken'. ,,Ik schat dat van onze zeventig-plussers misschien wel 90 procent geen computer heeft. Vaak moeten de kinderen de administratie doen.”

,,Hoeveel van onze leden klant bij ING zijn, weten we niet. Daarover zijn mensen niet allemaal even open. Als we dat kunnen achterhalen, kunnen we er wellicht over aan de bel trekken. Maar of dat veel uithaalt is natuurlijk de vraag.”

Gemeente Etten-Leur niet op de hoogte van sluiting

De gemeente Etten-Leur was niet op de hoogte van de sluiting, laat woordvoerder Sjoerd van Andel namens het college van B en W weten. ,,We wisten ook niet dat ING zocht naar een servicepunt. We hadden best mee willen helpen zoeken naar een oplossing, maar een bank is een commerciële partij en in principe ligt daar voor de gemeente geen rol.”

Rob van Heuveln, cliëntondersteuner namens diverse ouderenorganisaties, betwijfelt dat. ,,De ING dupeert met de sluiting vele ouderen die nog helemaal niet digitaal zijn en volgens mij heeft de gemeente voor deze groep inwoners een duidelijke zorgplicht. Kijk, over tien jaar is het misschien geen probleem meer, maar op dit moment absoluut nog wel.”

Nu nog meer dan 200 kantoren van ING in Nederland

ING heeft meer dan 200 kantoren in Nederland. Hoeveel er na het overgangsjaar 2020 nog open blijven, kon de woordvoerster van de bank maandag niet zeggen.