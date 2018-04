Informatiezuil wordt hulpmiddel voor toeristen in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Wethouder Jan van Hal geeft zaterdag 5 mei een officieel tintje aan de ingebruikname van een informatiezuil die donderdag op de Markt is geplaatst. Tegelijkertijd opent ook de Etten-Leur City Shop de deuren in het pand aan de Markt 4.

Vrijwilligers van de ook in de oude kosterswoning gevestigde Stichting Van Gogh Etten-Leur zijn in die ruimte de afgelopen weken flink aan het werk geweest.

Wegwijs

De informatiezuil is vooral bedoeld om toeristen ook buiten de openingstijden van de City Shop wegwijs te maken in Etten-Leur. Zo worden bezoekers verwezen naar musea, het winkelcentrum, bezienswaardigheden rond Vincent van Gogh en Adriaan van Bergen. ,,Het is belangrijk toeristen zoveel mogelijk informatie te geven. De zuil zal in de toekomst ook regelmatig worden aangepast aan de actualiteit'', zegt wethouder Jan van Hal.

Infobalie

De City Shop bestaat uit het nieuwe Toeristisch Informatiepunt dat in de plaats is gekomen voor het VVV-agentschap in de Nieuwe Nobelaer en het Van Gogh Informatiepunt. In het pand is de infobalie vervangen door een grotere balie die gaat worden bemand door vrijwilligers van het Toeristisch Informatiepunt en de Van Gogh Stichting.

Uitgebreid

De shop met lokale Van Gogh-artikelen is flink uitgebreid met lokale produkten zoals mokken, kopjes en plaatselijke dranken. Het aanbod wordt de komende tijd verder aangevuld met lokale souvenirs en cadeautjes. In het Informatie Centrum hangt ook een grote monitor waarop foto's en aankondigingen van evenementen te zien zijn. In het centrum van Etten-Leur plaatst de gemeente bewegwijzeringsborden.

Raad

Over de inrichting van het Informatiepunt is eind vorig jaar door toedoen van de PvdA nog het nodige te doen geweest in de raad. Het college wilde voor de inrichting en de plaatsing van een Informatiezuil 30.000 euro gebruiken die bedoeld was voor een toeristisch fonds dat er niet is gekomen.