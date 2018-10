Informatieavond over CPO-bouwplan Triangeldreef Etten-Leur

Droomwonen, gevestigd in Breda, begeleidt de toekomstige bewoners die door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) het bouwplan zelf gaan realiseren. Het plan bestaat (nu) uit zeventien woningen en het zijn hoofdzakelijk (levensloopbestendige) patio's en starterswoningen van drie verdiepingen hoog.

Bouwhoogte

De maximale bouwhoogte van elf meter was één van de randvoorwaarden die de gemeente stelde. Zo moeten de bewoners ook zorgen voor voldoende parkeergelegenheid en moet het groen langs de Beiaard behouden blijven. Keeris architecten uit Eersel is de architect, een aannemer is nog niet in beeld. Het initiatief heeft de naam CPO Carillon, genoemd naar de voormalige school op het terrein.

Op de plek waar de woningen komen, staat nu nog een oud schoolgebouw (de Carillon). Het in september afgeronde flora- en faunaonderzoek wijst uit dat er nu geen belemmeringen zijn voor sloop. In een leegstaand pand kunnen zich dieren - bijvoorbeeld vleermuizen - gaan vestigen en dat kan op enig moment wél belemmeringen voor sloop opleveren.

Vandalisme

Zelf kunnen de particulieren het pand niet (laten) slopen en het is kwetsbaar voor onder meer vandalisme. Dat is de reden waarom burgemeester en wethouders in afwijking tot eerdere afspraken met de raad de grond verkopen zonder opstallen. Deze extra kosten worden verdisconteerd in de grondprijs.