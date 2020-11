Informatie over vertraging rond N640 liet lang op zich wachten

ETTEN-LEUR - Omwonenden van de N640 hebben pas rijkelijk laat informatie gekregen over de vertraagde aanpak van die weg. In de toekomst moet die communicatie beter.

Dat staat - hier en daar een beetje tussen de regels door - in een brief die het college in Etten-Leur aan D66 stuurde.

Die partij vroeg een paar weken geleden naar de stand van zaken rond de aanpak van de provincialeweg. In die vragen schemerde kritiek op de communicatie met omwonenden en de gemeenteraad door. Dat het Etten-Leurse gedeelte van de weg twee jaar later wordt aangepakt dan het stuk in de gemeente Halderberge, kregen zij pas officieel te horen nadat een omwonende er zelf naar had gevraagd.

Dat de schop in Etten-Leur pas later de grond in kan, heeft ermee te maken dat die gemeente de werkzaamheden wil combineren met ander werk op en onder de N640. Zo wil Etten-Leur de riolering bij Vosdonk verbeteren. De voorbereidingen voor dat werk duren langer dan voorzien. En om te voorkomen dat dezelfde weg twee keer kort na elkaar moet worden opengebroken, wacht de provincie met het groot onderhoud van de weg totdat Etten-Leur ook zo ver is.

Langer wachten

Dat betekent ook dat omwonenden langer moeten wachten op maatregelen waarvan zij hopen dat die geluidsoverlast en verkeersonveiligheid rond de N640 kunnen indammen.

Het college van B en W schrijft in haar antwoord op de D66-vragen dat de provincie de eerstverantwoordelijke is voor communicatie over de herinrichting. Maar ook dat het ‘zeker eerder gecommuniceerd had kunnen worden dat de planning verschuift, ook door de gemeente’.

Dat de provincie lang wachtte met informatie over de vertraging heeft volgens het college onder meer te maken met personeelswisselingen daar binnen dit project. Waarom Etten-Leur zelf nog wachtte met het informeren van de raad en omwonenden wordt in deze brief niet uitgelegd.