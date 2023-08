Ineens staat agent Bram tussen doorgedraaide feestvierders die één ding willen: hem pijn doen

Bredanaar is rijbewijs kwijt nadat hij met 220 kilometer per uur over de A59 bij Sprang-Capelle scheurt

SPRANG CAPELLE/BREDA - Een automobilist (23) uit Breda is vrijdagavond aangehouden omdat hij met 220 kilometer per uur over de A59 bij Sprang-Capelle reed. Zijn rijbewijs is ingenomen.