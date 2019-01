Indy van Dongen wordt eerste jeugdburgemeester in Etten-Leur

Jaren zoeken naar die éne tip: zeven Brabantse zaken op nieuwe coldcaseka­len­der, twee Zeeuwse

9:21 BREDA - Vorig jaar zijn door tips naar aanleiding van de coldcasekalender van de politie dertien oude politieonderzoeken in Nederland heropend of wordt bekeken of dat mogelijk is. In totaal kwamen er 302 tips binnen over de 52 zaken op de lijst, het dubbele van de eerste kalenderjaar 2017. Veertig tips bleken bruikbaar.