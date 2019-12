Indoor trekkertrek Etten-Leur met een kleine 2500 enthousiaste kijkers

VideoETTEN-LEUR - Volle bak zondagmiddag bij stal ‘t Sander in Eten-Leur, voor de jaarlijkse indoor trekkertrekwedstrijden. Pakweg tachtig deelnemers in verschillende gewichtsklassen sleurden de sleepgewichten zo snel mogelijk en zo ver mogelijk door het rulle zand van de manege.

De baan van 60 meter lengte werd tussen alle trekkers door steeds opnieuw geprepareerd, om iedereen hetzelfde speelveld te bieden. Een kleine 2.500 enthousiaste kijkers waren getuige van het schouwspel.

De ene na de andere trekker verscheen in het strijdperk, tijdens de poging dikke wolken zwarte rook uitbrakend. Een paar seconden en het is weer voorbij. Toch rook je er in de stal nauwelijks iets van. ,,De staldeur staat open, bovendien zuigen we continu de lucht af en blazen we schone naar binnen”, weet Mirella van Zundert. Zij organiseert het spektakel met een stel mannen, van wie Sjaan Bastiaansen grondlegger van het evenement is. ,,Ik begon er 39 jaar geleden mee in Rijsbergen, samen met Sjaak van Zundert”, zegt de 80-jarige Bastiaansen. Hij geniet nog zichtbaar van de sfeer in de stal, al vergaat horen en zien je bij het geweld van de zware trekkers.

,,In het begin waren we deel van de Boerendag in Rijsbergen. Totdat het daar niet meer ging. De afgelopen 24 keer hielden we de wedstrijd hier, op deze manege, waarvan de laatste elf keer binnen.”

Spektakel maakt dorstig

In die manege kijken met name jongeren vanaf een grote tribune naar de trekkers. Aan een van de kopse kanten staat een grote bar met meer taps dan in een doorsnee kroeg, want het spektakel maakt dorstig. ,,In totaal hebben we zo’n 75 vrijwilligers rondlopen, en 25 man beveiliging. Want we willen wel dat het allemaal goed verloopt”, zegt Bastiaansen.