Inbrekersboete moet Etten-Leur onaantrekkelijk maken voor crimineel

Aantal faillisse­men­ten West-Bra­bant (nog) stabiel, stilte voor de storm?

22 september De coronacrisis heeft deze zomer vooralsnog geen hausse aan faillissementen met zich meegebracht in West-Brabant. In juli en augustus van dit jaar werden bijna evenveel faillissementen uitgesproken als in dezelfde periode vorig jaar. De meeste faillissementen in de regio werden uitgesproken in de bouw. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).