In plaats van recordpoging zegt MaMi-bestuur: ‘Hang je Kieltje buiten!’

Pest-patronen doorbreken tijdens de zelfverde­di­gings­trai­ning

22 januari ETTEN-LEUR - In de dojo ziet de wereld er anders uit dan op het schoolplein, weet Mike Risher. Op de mat blijken ‘nerds’ soms te beschikken over meer spierkracht en focus dan stoere jongens en meiden met een grote mond. Daar zit ruimte om vooroordelen in klassen te doorbreken, denkt de zelfverdedigingsdocent. Risher wil dat inzicht inzetten bij een nieuw project om pesten tegen te gaan.