In mei kleiner ‘Kerstcircus’ in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Fans van het Kerstcircus Etten-Leur kunnen in mei weer even hun hart ophalen, zij het in aangepaste vorm. Circusdirecteur Kevin van Geet is erg blij dat het kabinet ook voor hem de seinen op groen zette.

Twee keer op rij moest Van Geet zijn Kerstcircus afblazen, de laatste keer zelfs op het allerlaatste moment. Eind dit jaar verwacht hij de grote tenten weer op te kunnen stellen in het Brabantpark.

Voorstelling Lions

Maar ook in of rond mei wil hij gedurende een of twee weken een aantal voorstellingen geven, waaronder een voorstelling die bij wijze van traditie betaald wordt door de Lions Club Etten-Leur.

,,Ik sta in die periode ook in Tilburg en het is even wachten op de data die dan vastgelegd worden. Ik verwacht deze week uitsluitsel te krijgen", zegt Van Geet.

Te kostbaar

Voor een weekje een circus optuigen zoals traditiegetrouw tijdens kerst is te kostbaar, legt de directeur uit. ,,Ik maak in de kersttijd hoofdzakelijk gebruik van ingehuurd materiaal. In mei zet ik een eigen tent op en gebruik ik eigen materialen. Ik huur dan natuurlijk wel artiesten in, maar het wordt kleiner in omvang dan mensen met kerst gewend zijn.”

Andere sfeerbeleving

Hij wil, legt hij uit, geen verkeerde verwachtingen wekken voor de bezoekers die in mei naar het circus komen. ,,Het wordt weliswaar kleiner, maar we bieden dezelfde kwaliteit. Een programma op maat in een kleinere tent, zodat het publiek dichter op de artiesten zit. Dat geeft natuurlijk ook weer een aparte sfeerbeleving.”

Hoewel Van Geet nog niet al te hard van stapel durft te lopen, heeft hij er goede hoop op dat het grote Kerstcircus eind dit jaar zijn tenten weer op kan zetten in het Brabantpark. Over enkele dagen maakt hij bekend wanneer de voorstellingen in mei te bezoeken zijn.