‘In Het Gastenhuis houden mensen met dementie zelf de regie’

ETTEN-LEUR - Etten-Leur krijgt er in 2021 een kleinschalige woonzorglocatie bij voor mensen met dementie. Het Gastenhuis hoopt in de nazomer de deuren te openen in De Streek, tegenover de rugbyvelden. De zorgorganisatie achter het Gastenhuis opende onder die naam elders al twaalf locaties; die belandden dit jaar in de top 10 van best gewaardeerde verpleeghuizen in Nederland.

Overal waar een Gastenhuis opent, werkt dat met hetzelfde concept en dezelfde grootte. Ook in Etten-Leur telt de nieuwbouw straks twintig appartementen, waarvan er twee geschikt zijn voor echtparen. Er kunnen dus 22 mensen met dementie wonen.

In een Gastenhuis zijn de mogelijkheden ruimer dan in de meeste andere verpleeghuizen. Zo kunnen bewoners op veel plekken hun huisdier meenemen, als zij dat willen. De woonruimtes zijn er ook vrij groot; 35 vierkante meter voor een eenpersoonappartement, 50 voor een tweepersoons. Bewoners richten die naar eigen smaak in. ,,Een Gastenhuis voelt als het goed is meer als een gewoon huis dan als een zorgcentrum.”

Quote Mensen bepalen zelf hoe ze hun dag indelen, wat ze willen eten, wanneer ze gaan slapen, hoe en wanneer ze bezoek ontvangen. Wij ondersteu­nen Yolanda Rutten, Het Gastenhuis

Aan het woord is Yvonne Smits, die samen met Yolanda Rutten de dagelijkse leiding krijgt over Het Gastenhuis in Etten-Leur. ,,We willen mensen zelf de regie laten voeren”, zegt Rutten. ,,Mensen bepalen zelf hoe ze hun dag indelen, wat ze willen eten, wanneer ze gaan slapen, hoe en wanneer ze bezoek ontvangen. Wij ondersteunen. Het uitgangspunt is dat we vooral uitgaan van wat mensen zelf kunnen en willen.”

Het Gastenhuis zal overigens niet voor iedereen een geschikte woonplek zijn. ,,In ons Gastenhuis gaan de deuren niet op slot en passen we ook geen gedwongen medicatie toe. Dat is een heel bewuste keuze waar veel mensen wel bij varen, maar het kan ook betekenen dat Het Gastenhuis geen geschikte woonplek voor iemand is. Voor iemand die kampt met grote gedragsproblemen bijvoorbeeld, of die ’s nachts heel veel rondzwerft. De veiligheid staat natuurlijk voorop.” Mocht iemands situatie verslechteren als hij al in het Gastenhuis woont, dan zal het team er wel alles aan doen om mensen in Het Gastenhuis te laten blijven.

Prijsverschil

Een plek in Het Gastenhuis kost in de meeste gevallen wel meer dan in een regulier verpleeghuis, rekent de organisatie op de eigen website voor. In het gunstigste geval ligt de prijs enkele honderden euro’s per maand hoger; afhankelijk van inkomen en het recht op zorgvergoedingen kan dat prijsverschil per persoon verschillen. ,,Voor mensen met een gemiddeld pensioen is het betaalbaar”, meent Smits.