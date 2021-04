In Etten-Leur wordt over elke scheet overlegd en gestemd

Voortdurend gaan er gele digitale handjes de lucht in van raadsleden die elkaar willen bevragen. Pff, valt me mee dat er zo af en toe iemand zonder toestemming naar de wc durft te gaan, of koffie inschenkt.



Het is allemaal prima natuurlijk, overal over meepraten. Doet iedereen tegenwoordig. Maar raadsleden zijn erin gespecialiseerd en worden er voor betaald. Even opgezocht: in Etten-Leur zo’n 1.300 euro per maand. Maar zou het misschien een onsje minder, ik bedoel korter en efficiënter, kunnen? Niet met de beloning hoor, maar met die ellenlange discussies? Het is heus niet zo, dat je lang moet praten om je raadsgeld te krijgen. Dat staat nergens.