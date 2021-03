In Etten-Leur: fusie GroenLinks en PvdA ‘we willen vijf zetels halen’

De fracties willen niet alleen samenwerken, maar echt fuseren en onder een nieuwe naam een gezamenlijke, nieuwe fractie vormen: GroenLinks PvdA Etten-Leur. Als de leden van de twee lokale afdelingen daar eind van de maand tenminste het spreekwoordelijke groene licht voor geven.



De fracties werken al een tijd samen en verwachten met zijn tweeën meer voor elkaar te kunnen boksen dan afzonderlijk. GroenLinks heeft nu twee raadszetels, de PvdA één. ,,Maar als je kijkt naar het aantal stemmen dat we in 2018 behaalden, hadden we op vier uit kunnen komen als de restzetel in ons voordeel was uitgevallen", zegt Simon Jacobs, fractievoorzitter van GroenLinks. ,,We gaan ervan uit dat we bij de verkiezingen van 2022 die vier zetels samen in ieder geval halen, maar de ambitie is vijf zetels. Dat zou mooi zijn.”