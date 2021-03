In deze groep delen rattenliefhebbers advies en foto's

Ze wilde al langer ratjes, maar het kwam er afgelopen november pas van toen ze via via een kooi kon krijgen. Alex kreeg ze er meteen bij. Leo en Milo haalde ze elders. Van der List is lid geworden van Ratten&co nadat ze de dieren in huis haalde. ,,Er staan veel adviezen op”, vertelt ze. ,,Ik dacht dat ik genoeg had aan de kooi en wat er al in zat. Maar in de groep las ik dat ze veel meer behoefte hebben aan verstopplekjes en dingen om te doen. Met de tips uit de groep ben ik aan de slag gegaan en nu heb ik de hele kooi opnieuw ingericht.”