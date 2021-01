In de knoop door de toeslagenaffaire? Gemeenten helpen!

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Ook ouders in Etten-Leur in Moerdijk, die in de problemen zijn geraakt door de zogenaamde toeslagenaffaire (Belastingdienst), kunnen zich melden bij de gemeente in hun woonplaats. Die schieten te hulp, is toegezegd.

In Etten-Leur hebben zich overigens nog geen ouders gemeld, maar in de gemeente Moerdijk zouden er zeven zijn die in aanspraak komen voor ondersteuning, laten woordvoersters weten.

Duizenden ouders zijn landelijk getroffen door de problemen bij de kinderopvangtoeslag. De Belastingdienst (en het Rijk) compenseren hen daar financieel voor.

Schulden

Helaas is dat niet altijd voldoende voor wie in de problemen is geraakt. Deze problemen kunnen zijn ontstaan bijvoorbeeld rondom huisvesting, schulden, werk en inkomen, zorg en/of in de opvoeding van kinderen.

Volledig scherm DEN HAAG, 19 JANUARI - Staatssecretaris van Financien Alexandra van Huffelen tijdens het debat over de verklaring van demissionair minister-president Mark Rutte in de Tweede Kamer over het aftreden van het kabinet. JEROEN MEUWSEN / BSR AGENCY © BSR Agency

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, heeft daarom de gemeenten gevraagd om die ouders over de volle breedte hulp te bieden.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is sinds juni met de staatssecretaris in gesprek over de randvoorwaarden waaronder gemeenten de benodigde ondersteuning aan de gedupeerde ouders kunnen bieden.

Quote Wij brengen ouders in contact met een adviseur integrale zorg van het W­MO-lo­ket, die met hen naar de situatie kijkt. Woordvoerster gemeente Etten-Leur

,,Als ouders in Etten-Leur gedupeerd zijn kunnen zij contact opnemen met ons als gemeente, op het moment dat zij behoefte hebben aan extra hulp, zorg of ondersteuning", zegt een woordvoerster. ,,Zij zullen dan in contact worden gebracht met een adviseur integrale zorg van het WMO-loket die met hen naar de situatie kijkt. Op dit moment hebben nog geen inwoners zich bij ons gemeld.“

De gedupeerden hebben als het goed is via de Belastingdienst een brief ontvangen. ,,In deze brief staan de contactgegevens van schuldhulpverlening Moerdijk genoemd", zegt een woordvoerster van deze gemeente.

Quote Ouders hebben als het goed is een brief van de Belasting­dienst ontvangen. Vanwege de wet op de privacy hebben wij geen persoonlij­ke gegevens, dus we kunnen de betrokke­nen niet zelf benaderen. Woordvoerster gemeente Moerdijk

Het gaat in Moerdijk tot nu toe om zeven gezinnen. ,,Eén gezin heeft hiervan gebruik gemaakt en heeft contact opgenomen met schuldhulpverlening. Van de andere zes gedupeerden hebben wij (nog) niets vernomen.”

Vanwege de wet op privacy (AVG) hebben gemeenten geen persoonlijke gegevens van de gedupeerden en kunnen ze deze inwoners niet zelf actief benaderen.

Kijk hier voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.