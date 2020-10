Imker: ‘Het gebeurt weleens dat ik per ongeluk een koningin vermoord’

Elke werkdag laat Leenders zijn vriendin en kat achter in Zegge om lange dagen te maken in een klein, rommelig kantoortje in Etten-Leur. In bedrijfsverzamelgebouw WP 6 - een broedplaats voor jonge, creatieve ondernemers - werkt hij aan zijn bijenmeter.

Zijn werkplek is bezaaid met draadjes, kunststofkorrels, tientallen soorten gereedschap en lege blikjes energiedrank. In de gang staan 3D-printers waarop hij zijn eigen onderdelen maakt. Met een beetje mazzel gaan jaren werk binnenkort vruchten afwerpen: Leenders hoopt zijn bijenapparaat in de eerste helft van 2021 op de markt te brengen.

Quote Ik heb meestal geen pak of rook nodig. Op de meeste dagen zijn mijn bijen gewoon aardig voor me

Bijen vond ie als jongetje al interessant. Op de biologisch-dynamische boerderij van zijn oudere broer zag de Zeggenaar voor het eerst welke rol de beestjes spelen in het ecosysteem waar ook mensen deel van uitmaken. Hij merkte dat het in de kern vriendelijke dieren zijn; niet agressief, als anderen hun zaken niet verstoren.

,,Ik heb meestal geen rook of pak nodig om bij mijn volken te gaan kijken. Op de meeste dagen zijn de bijen gewoon aardig voor me.” Dat hij weinig last heeft van bijensteken, dat helpt. ,,Het doet bij mij ook pijn hoor. Maar na een half uur zie je er al niks meer van.”

Bijen en dinosaurussen

De imker is onder de indruk van de wonderlijke precisie waarmee bijen hun honingraten bouwen. ,,Die perfecte patronen...in raten zie je tientallen miljoenen jaren evolutie aan het werk. Bijen zijn al begonnen met bouwen toen de dinosaurussen nog rondliepen.”

Als student tuin- en akkerbouw aan de HAS begon hij zijn eigen bestuivingsimkerij. Boeren kunnen hem inhuren om met zijn volken gewassen te bestuiven. ,,Ik was aan het groeien, had al zo’n 150 volken. Maar toen kwam het idee voor de bijenmeter op mijn pad en is de bestuivingsimkerij meer bijzaak geworden. Ik richtte een tweede bedrijfje op, Johnny Bee Good, om die meter te ontwikkelen. Nu heb ik nog maar zo’n 50 volken in mijn imkerij.”

Quote Wil je weten wat een volk doet, dan moet je goed naar bijen kijken. Maar dat is tijdrovend en brengt risico's met zich mee

Hoe dat dan zit, met die bijenmeter? ,,Bijen doen wat ze willen, die luisteren niet en vertellen je niks. Wil je weten wat een volk doet, dan kun je alleen maar goed naar bijen kijken. Maar dat is tijdrovend en brengt bepaalde risico’s met zich mee.”

Zo overkomt het Leenders met enige regelmaat dat hij ‘per ongeluk een koningin vermoordt’ als hij een raat omhoog trekt uit een kast, om te zien waar zijn volken mee bezig zijn. ,,Dan komen weleens bijen klem te zitten. Als dat gewone bijen zijn is dat vooral zielig; als het een koningin is heb je een probleem. Maar wel een dat je soms te laat opmerkt.”

Volledig scherm Johannes Leenders in 2018, met een onderdeel van de bijenmeter die hij toen al aan het ontwikkelen was. © Pix4Profs/Peter van Trijen

Bijen kunnen weglopen

Een imker moet in de gaten houden wat er bij een volk gebeurt om bij te kunnen sturen, legt Leenders uit. ,,Als een koningin bijvoorbeeld in het nest sterft, blijft haar geur wel hangen. Dan kan het soms gebeuren dat de andere bijen niet doorhebben dat ze dood is, en daarom geen nieuwe koningin opvoeden. Tegen de tijd dat een volk doorkrijgt dat de leiding dood is, zijn er dan misschien geen eitjes meer die uit kunnen groeien tot nieuwe koningin.” In zo’n geval wil je als imker op tijd een andere koningin bij een volk zetten, om de komst van volgende generaties veilig te stellen.

Een ander voorbeeld: je moet weten of bijen nog genoeg ruimte hebben om nectar en honing op te slaan. ,,Als er in de kast weinig ruimte is, gaan bijen eerst steeds langzamer op pad om voorraden te halen. En na een tijdje gaat een deel van het volk ervandoor om ergens anders ruimte te zoeken. Dan lopen je bijen weg, ja. Dat wil je dus op tijd zien.”

Tolpoortjes in de korf

Maar het kost veel tijd om steeds alle kasten af te gaan voor inspectierondes. Bovendien: op veel plekken in de wereld hebben imkers kasten die zó ver uit elkaar staan, dat het niet eens mogelijk is om elke kast elke paar dagen te bezoeken.

En zo kwam Leenders op het idee voor zijn bijenmeter. Een soort tolpoortje: een strip met kleine gaatjes, waar bijen doorheen moeten als ze de kast in of uit gaan. Leenders werkt aan een systeem om nauwkeurige metingen te verrichten aan elke bij die vertrekt of terugkeert. ,,Zodat je kunt zien hoe actief je bijen zijn en of dat verandert. Maar bijvoorbeeld ook hoe productief ze zijn. Een bij die terugkomt met een volle honingblaas is nét wat dikker dan een bij die op pad gaat; ze komt terug met een lading. Dat kun je meten.”

,,Ik wil dat je de kritieke prestatie-indicatoren van een volk uiteindelijk op afstand af kunt lezen. Een beetje zoals je bij mensen hun bloeddruk en temperatuur meet om te zien hoe hun lijf functioneert.”

De komende weken hoopt Leenders de puntjes op de i te zetten. ,,Gelukkig, want ik loop nu al jaren te stoeien om de metingen zo precies mogelijk te krijgen. Het is eigenlijk best rotwerk. Maar wel onwijs leuk rotwerk.”

Wie is Johannes Leenders? - Johannes Leenders (29) werd geboren in Kruisland - Hij woont in Zegge met zijn vriendin en kat - Hij vestigde zijn bedrijf Johnny Bee Good, waarmee hij een bijenmeter ontwikkelt, in Etten-Leur - Studeerde tuin- en akkerbouw aan de HAS in Den Bosch - Heeft naast Johnny Bee Good ook een eigen bestuivingsimkerij