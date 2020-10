‘Ik wilde hem afmaken’: verdachte steekpartij mogelijk ontoerekeningsvatbaar

Grootscha­li­ge logiesge­bou­wen voor arbeidsmi­gran­ten zijn heel hard nodig

10:00 ROOSENDAAL - Als het aan Henriëtte Petersen van uitzendbureau Pollux ligt komen er in de regio meerdere grootschalige woonvoorzieningen voor arbeidsmigranten, zoals logiesgebouw Zonneland bij Nispen. Ze zou ze het liefst morgen beschikbaar hebben want de nood is hoog. ,,We zijn dringend op zoek. Het is 2 voor 12", zegt Petersen, algemeen directeur en samen met Grzegorz Pawnuk eigenaar van de in 2005 opgerichte organisatie.