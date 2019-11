‘Ik wil mijn ervaring en kennis doorgeven’

Verdachte (18) uit Et­ten-Leur ontkent, maar alles wijst erop dat hij busruit vernielde

13 november ETTEN-LEUR - Wie vernielde in de nacht van 9 op 10 februari 2019 een ruit in een Nightliner van Arriva? Alles wijst op de 18-jarige Damian van W. uit Etten-Leur. Hij stond dinsdagmiddag voor de politierechter in Breda.