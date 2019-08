‘Ik hoop dat straks heel Etten-Leur eetbaar wordt’

Moerdijk en Et­ten-Leur staan niet te springen om Tilburgse versoepe­ling bij drugspan­den over te nemen

9:24 MOERDIJK/ETTEN-LEUR - Drugs in huurwoningen, huis op slot? Zo handelden de voorbije jaren veel burgemeester met het zogeheten Damoclesbeleid in de hand. Langdurige leegstand is de andere kant van de medaille. In een stad als Tilburg is besloten voortaan wél de betrapte huurder te wippen, maar de woningcorporatie mag de woning snel aan iemand anders toewijzen.