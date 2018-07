'Ik hoop dat ik anderen kan inspireren'

Op 25 oktober 2013 rijdt Tessa met een collega mee vanuit werk naar huis. Terwijl ze stil staan bij een rood stoplicht, horen ze achter zich het geluid van piepende banden. Daarna komt de klap. De bestuurder van de achterop rijdende auto rijdt door maar kan later alsnog gepakt worden.

Nek

Tessa voelt al snel dat er iets fout zit in haar nek. Ze heeft pijn en kan haar nek niet goed meer bewegen. Een whiplash, zo zal later blijken. Bij de huisartsenpost wordt aanvankelijk niets geconstateerd en haar eigen huisarts haar adviseren op enig moment om fysiotherapie te volgen. ,,Achteraf is dat heel slecht gebleken. De pijn werd alleen maar erger en ik kreeg op een gegeven moment ook heel veel last van mijn schouders en armen. Na een paar weken vond de fysio ook dat ik maar weer aan het werk moest gaan." Aanvankelijk is Tessa dolgelukkig met dit advies. Al snel maakt het enthousiasme snel plaats voor teleurstelling. ,,Ik kon het niet aan", blikt ze terug. ,,Ik bleek niet meer goed tegen prikkels te kunnen; drukte, hard geluid, fel licht. Nog los van de pijn in mijn nek en schouders, heb ik weinig energie, ben ik snel moe en vind ik het lastig me langere tijd te concentreren."

Roofvogeltje

Er breekt een lastige, eenzame periode aan waarbij Tessa zich meer en meer terug begint te trekken. Daar komt wat verandering in als Tessa Joepje leert kennen. Joepje is een uil die ziet tijdens een roofvogelshow. Ze bezoekt Joepje een paar keer, op uitnodiging van de eigenaar en deze suggereert dat ze Joepje af en toe mee op pad kan nemen. Uit de wandelingen met het roofvogeltje op de arm, put ze moed. Tessa heeft er een passie voor uilen aan over gehouden. Niet alleen staan haar en hangen er diverse uilenbeelden en -posters in haar woonkamer, ze heeft er zelfs een kleine tattoo van genomen. Joepje zelf is helaas noodlottig aan zijn einde gekomen. Gegrepen door een ontsnapte, grotere, roofvogel.

Quote Die vrolijke meid die ik vroeger was, die is er niet meer Tessa van Geel

Tessa volgt de ene na de andere - vergeefse - behandelmethodiek. Noch de Osteopaat, noch het Revalidatiecentrum in Breda kunnen haar helpen. Een andere fysiotherapeut, chiropractie en acupunctuur. Allemaal zonder resultaat. Tessa herkent zichzelf nauwelijks meer. ,,Die vrolijke meid die ik vroeger was, die is er niet meer.'' De pijn en de onmacht frustreren. ,,Ziet niemand mij dan staan? Is er dan niemand die me snapt?" Vraagt ze zichzelf geregeld af. Er komt pas echt enige verbetering dankzij een behandeling via Rijndam, een gespecialiseerd revalidatiecentrum in Rotterdam. ,,Daar ben ik zeven weken intern geweest. Zij leerden me alles te plannen, hoe ik mijn energie kan verdelen en hoe ik naar mijn lichaam moet luisteren."

De revalidatie doet en betekent heel veel voor Tessa, maar de chronische pijn en de bijbehorende vermoeidheid zullen nooit meer weg gaan, zo is de verwachting.

Koffie