‘Ik denk dat Nederland na één dag stilvalt als alle vrijwilligers staken’

ETTEN-LEUR - Vrijwilligerswerk is de smeerolie in onze maatschappij, stelt Jan Engbers (68). ,,Of dat nou om de tennisclub gaat, school of de kerk; de mensen die daar komen moeten er samen zorg voor dragen. Meer doen dan komen en gaan. Ik denk dat Nederland na één dag stilvalt als alle vrijwilligers zouden staken.”

De Etten-Leurenaar heeft altijd naar die opvatting gehandeld. De vader van vier kinderen - inmiddels ook opa van vijf - is al decennia actief binnen de meest uiteenlopende organisaties: van kerk- en schoolbestuur tot stichting ZIEL, Present in Vriendschap en de wijkvereniging. Engbers werd er recent voor geëerd met een koninklijke onderscheiding.

Zijn betrokkenheid bij de Lambertuskerk vormt de rode draad door veel activiteiten. Engbers verhuisde begin jaren 80 met een jong gezin naar Etten-Leur. ,,Eerst was vooral mijn vrouw José actief binnen de kerk. Toen kwam de vraag of ik me in wilde zetten bij de caritas, een zelfstandige eenheid binnen de kerk die zich richt op hulp aan mensen in nood. Van daaruit rolde ik ook in andere initiatieven.”

Het paste bij hem. ,,Ik ben niet voor niets sociale geneeskunde gaan studeren. In mijn werk bij onder meer het UWV heb ik me altijd beziggehouden met de beoordeling van mensen die arbeidsongeschikt zijn, waren of werden. Mensen die iets overkomt waardoor ze het lastig hebben. Ik vind het prettig om dan iets voor anderen te kunnen betekenen.”

De vorm die de caritas daaraan gaf veranderde wel. ,,Vroeger hielpen we snel en lieten dan weer los. Toen belden nog mensen aan die geen geld hadden voor eten; dan gaven we iets. Nu geven we praktische hulp in plaats van geld. En we hebben lijntjes met bijvoorbeeld wijkverpleging, GGD en gemeente, om de weg richting structurele oplossingen te wijzen. Ook kwamen er jaarprojecten, waarbij we langere tijd bezig zijn met steun aan goede doelen.”

Hij ziet het als logisch onderdeel van de kerk. ,,De kerk is deels gebaseerd op de werken van barmhartigheid. De zorg voor zieken, voor gevangenen, de hongerigen te eten geven: voor mij hoort dat heel duidelijk bij het kerkelijke verhaal. En de sociale leer van de kerk doet een appèl op christenen om daar actief in te zijn.”

Dat speelde er een rol in dat hij de laatste jaren óók nog actief werd binnen het lokale CDA-bestuur. ,,Ik vind dat een christelijke partij het sociale gezicht van de kerk hoort te tonen. Ik probeer dat geluid te laten horen, ook al vind ik dat de raadsfractie in Etten-Leur dit al heel behoorlijk doet. Je moet er voortdurend aandacht aan blijven besteden. Je mag iedereen aanspreken op zijn eigen verantwoordelijkheid - maar niet iedereen kan dezelfde verantwoordelijkheden dragen. Als overheid moet je daar een balans in zoeken.”

Lintjesregen 2021 Dit jaar ontvingen zes inwoners van Etten-Leur een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen vlak voor Koningsdag. Jan Engbers is er daar een van. Eerder verscheen al een interview met Wilma Borm-Dekkers, een van de andere ontvangers; gesprekken met andere gedecoreerden volgen de komende weken.