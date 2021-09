Hypermoderne sporttempel in Etten-Leur viert eerste verjaardag: ‘Heftig jaar gehad, maar altijd geloofd in ons concept’

,,Het was een heftige periode”, blikt de ondernemer in het restaurant-café van het complex aan het Trivum terug op de eerste maanden. ZUITNL was negen dagen geopend toen de tapkraan wegens corona alweer dicht moest en het sporten werd stilgelegd. ,,Elke keer opnieuw zaten we aan de buis gekluisterd om te horen wat de minister-president ging vertellen. Er was veel onzekerheid. Maar ik heb altijd geloofd in ons concept.”