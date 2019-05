Huysmuseum trekt in bij Streekmuseum Etten+Leur

Ze ontmoeten elkaar tijdens een koppermaandag en raken aan de praat. GGZ Breburg wil af van het gebouw waarin het museum zit en zoekt een alternatieve plek. ,,Ik dacht meteen dat dit niet verloren mag gaan en we wilden de helpende hand toesteken. Daar is de samenwerking geboren”, aldus Velthoven. Broekmans valt hem bij. ,,Ik denk dat we van toegevoegde waarde zijn. Wij zijn erg sterk als het gaat om interactiviteit en creativiteit.”

29 mei

Hoe die samenwerking uitpakt, is vanaf 29 mei te zien. Het Streekmuseum heeft een aantal ruimtes vrijgemaakt en die zijn vanaf januari geleidelijk door het Huysmuseum ingericht. ,,We hebben erg moeten selecteren omdat we nu veel minder ruimte hebben. Dat was best een lastige operatie”, aldus Broekmans. En die is goed gelukt, leert een rondgang door de nieuw ingerichte kamers. Kunst, creativiteit, interactie en historie zijn samengevoegd tot een meer dan interessante tentoonstelling.