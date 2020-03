Huwelijksreis in duigen en bruiloft op de tocht door inreisverbod VS

geef uw mening Oproep 65-plus­sers: wat vindt u van coronamaat­re­gel om uit de buurt te blijven van ouderen?

11:07 ROOSENDAAL - De corona-boodschap van zorgminister Bruins was donderdagmiddag duidelijk: blijf uit de buurt van kwetsbare ouderen. Ga niet op bezoek bij oma of opa als dat niet strikt noodzakelijk is. Ouderen zijn extra bevattelijk voor het nieuwe virus, dus is het belangrijk om ze te beschermen. Dat kan door letterlijk en figuurlijk afstand te houden. Ondertussen zijn om dezelfde reden ook ontmoetingsplekken voor ouderen op slot gezet.