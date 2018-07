Hutten bouwen en waterpret bij derde week Jeugdland Etten-Leur

De stemming is opperbest op Jeugdland. De kinderen kunnen hun blijdschap niet onderdrukken en hebben energie voor tien. De onderbreking was zo te zien hard nodig. ,,Het was niet meer te doen voor de kinderen. We merkten dat ze oververhit raakten'', vertelt voorzitter Stichting Jeugdland Etten-Leur Corry Roovers.

Waterglijbaan

Dat was ook het geval bij deelneemster Aanan Abdulkadir (10) die voor het tweede jaar meedoet. ,,Vorige week was het erg warm. Gewoon niet leuk meer", vertelt ze met een vertrokken gezicht. "Nu is het ook warm en daarom ga ik straks van de waterglijbaan. Het leukste onderdeel", glundert ze.

Hoewel de temperatuur deze week beduidend lager ligt, is het programma wel op de schop gegaan. Zo gaat het voetbaltoernooi niet door. Toch is de aanloop hoger dan verwacht. ,,Natuurlijk is het door het weer minder dan voorgaande jaren, toen we over alle weken 4300 kinderen hadden. Maar toch zitten we nu al op gemiddeld 200 kinderen per dag", vertelt Roovers. Dat heeft volgens haar te maken met de schappelijke prijs van 2,50 euro per dag. ,,Voor ouders is die keuze snel gemaakt."