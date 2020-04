Hulp van gemeenten moet 400 banen in deeltaxivervoer West-Brabant redden

Onduide­lijk­heid over grote plas bloed op fietspad in Et­ten-Leur

6:14 ETTEN-LEUR - Aan de Koolmees in Etten-Leur is vrijdagavond laat een grote plas bloed aangetroffen. De brandweer kwam op verzoek van de politie ter plaatse om het fietspad schoon te maken. Wat er precies in de straat is gebeurd, is nog onduidelijk.