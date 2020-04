Huizen nemen plek van school in aan de Banakkerstraat

Heftige uitzending Danny op Straat over politie bij gezinsdra­ma Et­ten-Leur: ‘Ik ga u een heel vervelend bericht brengen’

2 april ETTEN-LEUR - De NTR heeft donderdagavond heftige beelden laten zien van het politiewerk rondom de gezinsmoord in Etten-Leur, afgelopen zaterdag. Daarbij kwamen twee kinderen, hun moeder en oma om het leven. In het programma Danny op Straat op NPO2 is te zien hoe agenten voor het eerst het huis binnengaan en hoe zij bleek weer naar buiten komen. ,,Het gaat om een gezin met hele jonge kinderen, dat doet iets met je”, zegt een agent.