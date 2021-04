Huisvesting scouts: voor de zomer duidelijkheid

De kogel is door de kerk: Lindsay van Zundert (16) gaat naar de Olympische Spelen

30 maart Het gaat in alle opzichten snel met Lindsay van Zundert. De jeugdige Etten-Leurse kunstschaatsster kreeg vandaag te horen dat ze naar de Olympische Spelen gaat. Ze is de eerste Nederlandse die dat sinds 1976 (Dianne de Leeuw) is gelukt. Er is nog één voorbehoud: mocht er dit najaar een betere schaatsster opstaan, dan mag die naar Peking. Lindsay ziet dat niet gebeuren. Als er iemand beter wordt is ze het zelf.