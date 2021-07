Huishoudens in Etten-Leur kunnen zelf investeren in mini-zonneparkje

Dagbeste­ding voor jongeren op de Menmoerhoe­ve in Et­ten-Leur: ‘Een plek waar ze écht zichzelf kunnen zijn’

10 juli ETTEN-LEUR - Vier jonge ondernemers die elkaar vonden in enthousiasme, dadendrang én de wil om iets te betekenen voor de samenleving. Het is een ‘match made in heaven’ die Mendy en Bart Kokx-Leguijt van Buitenthuiszijn zijn aangegaan met Pieter-Jan en Marieke van Dijck van recreatieboerderij De Menmoerhoeve in Etten-Leur.