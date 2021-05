Huisartsenechtpaar uit Etten-Leur: ‘Zorgen voor mensen, dat zal altijd de kern van ons vak blijven’

ETTEN-LEUR - Eigenlijk had Liesbeth nog een weekenddienstje moeten draaien in de allerlaatste dagen van de huisartsenpraktijk die ze samen met haar man Koen jarenlang runde. Maar gelukkig kon die nog net aan een collega ‘verkocht’ worden. ,,Stoppen voelt al heel vreemd en dan op vrijdagavond nog een dienst, zagen we niet zitten.”

Bang voor het grote zwarte gat is het Etten-Leurse huisartsenechtpaar geenszins, al hebben ze niets gepland om vanaf maandag de pensionado-dagen mee te vullen. ,,Och, wat achterstallig onderhoud aan de tuin en het huis. Dat is wel nodig. En we houden van reizen, natuur, wandelen, fietsen, lezen. Haha, nu u het vraagt, we zouden graag op kleinkinderen gaan passen, maar die hebben we nog niet.”

Puur toeval, dat Liesbeth en Koen in Etten-Leur neerstreken

Het is dit weekend precies 34 jaar geleden dat Liesbeth ten Doeschate en Koen van Vugt (allebei 65 jaar), neerstreken in Etten-Leur. Puur toeval, omdat ze er na hun terugkeer uit Malawi een vestigingsvergunning kregen. ,,We hadden honderd sollicitaties de deur uitgedaan en hier konden we in 1987 terecht. We wisten weinig van de gemeente. Behalve dat de grootste school van Nederland er stond en dat Etten-Leur genoemd werd in verband met een paar ontvoeringszaken.”

Dat werken in Afrika was een meisjesdroom van Liesbeth waarin Koen meeging. ,,Ik wilde mensen helpen", zegt ze. ,,Ik werd uitgezonden naar Malawi, een van de kleinste Afrikaanse landen. Het mooie is dat je geneeskunde daar in de volle breedte kunt beoefenen als je extra opleidingen volgt. Ik deed bevallingen, kleine operaties en we zijn er een anticonceptiekliniek begonnen. Zo konden we de kindersterfte bestrijden.”

Liesbeth was de eerste vrouwelijke huisarts van Etten-Leur

Toen hun oudste zoon erg ziek werd, kwam het stel terug naar Nederland en begon in Etten-Leur ‘met nul patiënten'. ,,We hadden ons eigenlijk niet gerealiseerd dat er in Nederland toen veel huisartsen waren en dat de spoeling dun was. We groeiden snel tot we samen uiteindelijk 4 tot 4,5 duizend patiënten hadden. We dragen nu een multi-culti praktijk met meer dan dertig nationaliteiten over aan twee opvolgsters.”

Volledig scherm Koen van Vugt en Liesbeth ten Doeschate verwachten dat de komende jaren informatie-technologie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de huisartsenzorg. ‘Meer beeldbellen, minder persoonlijk contact’. © De Gelderlander

Liesbeth was de eerste vrouwelijke huisarts van Etten-Leur en de gezamenlijke praktijk kreeg mede om die reden veel aanloop van mensen met een buitenlandse achtergrond. ,,Met name Turkse en Marokkaanse vrouwen die vanuit geloofsovertuiging liever door een vrouw geholpen worden. Tegen vrouwen uit andere praktijken die speciaal bij mij kwamen voor een uitstrijkje, zei ik nee. We schreven alleen hele gezinnen in.”

Er veranderde in 34 jaar veel: 70 procent van de jonge huisartsen is vrouw

Zich invechten in dat van oudsher mannenbolwerk was aanvankelijk lastig, als er bijvoorbeeld weer eens rond etenstijd vergaderd moest worden of als collega's bedachten dat Liesbeth en Koen vanwege de vervangingsdiensten beter niet samen op vakantie konden. Maar er veranderde veel: 70 procent van de jonge huisartsen is tegenwoordig vrouw, er zijn huisartsenposten voor de avond- en weekendzorg en er wordt volop part time gewerkt.

Als echtpaar een praktijk runnen heeft voordelen, vinden Liesbeth en Koen. ,,Je kunt je werk en je emoties delen en je kunt ook gemakkelijk inspringen voor elkaar. Nadeel is dat werk en privé nogal door elkaar lopen. Patiënten hebben natuurlijk hun voorkeur voor één van ons en kunnen kiezen wie ze willen, behalve in acute gevallen.”

Hij is humorvol en emotioneel, zij rechtlijnig en direct

Ze moeten glimlachen om de vraag hoe ze als huisarts van elkaar verschillen. Liesbeth: ,,Koen is humorvol, begripvol en emotioneel. Met hem kunnen patiënten bijna alles regelen.” Koen: ,,Liesbeth is veel rechtlijniger en directer dan ik. Heel consciëntieus ook. Ze is donderdagavond laat bijvoorbeeld nog naar een terminaal zieke patiënt geweest.”

Het moeilijkste van stoppen is misschien dat ze juist die patiënten niet tot het einde toe kunnen begeleiden. ,,Je zou het willen, want zorgen voor mensen, betrokken zijn, is de kern van ons vak. Maar het is onmogelijk. Vanaf maandag kunnen we niet meer in de dossiers.”

Volledig scherm Koen van Vugt en Liesbeth ten Doeschate op de binnenplaats van het zorggebouw aan Kerkwerve. De praktijk wordt overgenomen door twee jonge collega's die zich Achter de Molen vestigen. © Pix4Profs/Edwin Wiekens