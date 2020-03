Huisartsen worstelen in coronatijd: ‘Je bent een soort rechercheur geworden’

Autodief slaat op de vlucht en scheurt met 100 km/u door woonwijk in Et­ten-Leur

21 maart Een autodief heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag absurde snelheden gehaald in zijn vluchtpoging binnen de bebouwde kom in Etten-Leur. Uiteindelijk crashte hij op geparkeerde auto's en kon hij even later worden opgepakt.