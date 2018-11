Hospicezorg onder druk door ingewikkelde financiering. Minister: ‘Kom maar met betere ideeën’

Voorstel over Van Goghkerk in Et­ten-Leur komt later pas: gesprekken zijn nog volop aan de gang

11:34 ETTEN-LEUR - Het voorstel over de Van Goghkerk in Etten-Leur kan nog niet naar de gemeenteraad. Er zijn nog volop gesprekken aan de gang over het toekomstige gebruik van de kerk en de vraag wie er dan eigenaar is van het gebouw.