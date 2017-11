Horloge met emotionele waarde na 15 jaar gevonden: 'Ik dacht: dat bestaat niet, maar het is echt'

ETTEN-LEUR - Het is een bizar verhaal vol toevalligheden, maar Paula de Clercq uit Etten-Leur heeft wonder boven wonder haar horloge met emotionele herinneringen terug dat ze vijftien jaar geleden op straat is kwijtgeraakt. Emoties, blijdschap maar vooral ongeloof kwamen naar boven toen de vinder Willem Haneveer met het Zwitsers uurwerk bij haar voor de deur stond.

Door stom toeval had Willem, die in de Huygenslaan woont, bij graafwerkzaamheden in zijn straat iets zien glinsteren in het zand. Tot zijn grote verbazing bleek het een horloge te zijn waarop de inscriptie 'Voor altijd, Herman', nog duidelijk zichtbaar was.

Verjaardagscadeau

Paula had het uurwerk op 9 mei 2002 van haar toen al ernstige zieke man als verjaardagscadeau gekregen. Herman overleed drie maanden later en twee weken na zijn overlijden was Paula die mooie herinnering al verloren.

,,Mijn verdriet werd daarmee nog een stuk groter zo kort na zijn dood. Ik heb me altijd getroost met die paar mooie woorden die achterop het horloge stonden. Ik wist dat Herman het met heel veel liefde had geschonken'', zegt Paula.

Link

De vinder hoefde er geen seconde over na te denken aan wie zijn vondst toebehoorde. Want nog bizarder is dat Herman de Clercq vroeger directeur was van de huidige basisschool D'n Overkant waar Haneveer in die periode als onderwijzer werkte. ,,De naam Herman komt niet zoveel voor. Omdat zijn dochter bij mij in de straat woont, legde ik meteen een link naar mijn vroegere baas.''

Vermoedelijk is het horloge van haar arm gegleden of gevallen toen Paula op weg was naar haar dochter. ,,Het is alleen een raadsel hoe het een stukje onder de grond is gekomen zonder dat iemand het daar in die vijftien jaar heeft zien liggen. Ik had geen kwartiertje later op die plek moeten komen, want ze waren de boel net aan het dichtgooien'', zegt de vinder die er versteld van staat dat het horloge al die jaren onbeschadigd is gebleven.

,,Het glas is nog heel en de schakelarmband ziet er nog prima uit. Alleen de batterij is leeg'', lacht Willem Haneveer.