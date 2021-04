Horeca popelt om te beginnen en denkt na over het reserveren

‘De telefoon gaat al onophoudelijk, mensen willen reserveren’

Dennis Braspenning van Brasserie 't Ogenblikske in de Bisschopsmolenstraat heeft er ‘heel erg veel zin in’. ,,De telefoon gaat al onophoudelijk, allemaal mensen die willen reserveren voor woensdag. Ze zijn er echt aan toe. Gelukkig hebben we veel terrasruimte en kunnen we, ook met de anderhalve meterinrichting, zo'n 50 mensen kwijt. Dat hadden we uiteraard vorige zomer al allemaal ingemeten, dus dat kunnen we nu gewoon handhaven.”

The Butler bekijkt hoe het terras het best ingericht kan worden

Daisy Kerkhoffs van Grand Café The Butler aan de Markt is wat dat betreft nog in de nadenk-fase. ,,We bekijken hoe we het terras moeten inrichten, de tafels centraal of langs de zijkanten. Je zit met het weer hè, dat is nogal onzeker in Nederland. En we denken na over het reserveringsprotocol. Elke zaak heeft toch zijn eigen benadering.”

't Ogenblikske zou vroeger dan 12 uur open willen vanwege de vele koffieklanten

Kerkhoffs vindt het jammer al om 18 uur te moeten sluiten omdat daarna eigenlijk pas het meest verdiend wordt. ,,We beginnen met een kleine kaart om te voorkomen dat je voorraad moet weggooien.” Braspenning vindt het juist jammer vindt niet eerder dan 12 uur open te mogen omdat hij 's morgens veel koffieklanten heeft. Hij denkt voordeel te hebben van de afhaal- en to go verkoop van afgelopen jaar. ,,Er bleef een vrij behoorlijke klantenstroom. Daarom gaan we ook door met de afhaal, weer of geen weer.”

Volledig scherm Daisy Kerkhoffs van de Butler op een archieffoto. © Pix4Profs/Jan Stads