Horeca in Etten-Leur pleit voor volwaardig carnavalsfeest in lente of zomer

‘Zo uitzonder­lijk is overlast in Vogelaar­park nu ook weer niet’

ETTEN-LEUR - Ja: rondom het Vogelpark is vaak meer sprake van vernielingen en overlast dan op andere plekken in Etten-Leur. Maar nee: die overlast komt niet in de buurt van de grote problemen zoals die eerder speelden in Roosendaal of Breda-Noord.

5 januari